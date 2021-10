Najlepsze zdjęcia z serialu PROMYK NADZIEI. Najważniejsze momenty, zaskakujące wydarzenia i ogromne emocje [GALERIA] 25.10.21 oprac.: Anna Nowak

Promyk nadziei to popularny turecki serial, który codziennie przyciąga fanów zaskakującymi zwrotami akcji, nieoczekiwanymi wydarzeniami oraz ogromem emocji. Pamiętacie najważniejsze wątki i sceny? W galerii przedstawiamy najlepsze i najważniejsze zdjęcia z serialu Promyk nadziei, które przypomną, co wydarzyło się do tej pory.