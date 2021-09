Najlepsze życzenia z okazji Dnia Chłopaka 2021. Do wysłania SMS-em, Messengerem, WhatsAppem lub napisania na kartce 25.09.21

Romantyczne życzenia na Dzień Chłopaka

Gdyby księżyc umiał mówić,

Gdyby odgadł myśli me,

To na pewno by wygadał,

Jak ja mocno kocham Cię!

W Dzień Chłopaka,

przesyłam Ci miły słodkiego buziaka!

W dniu Twojego święta

chciałam Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie najdroższy pod niebem!

Kotku i jak tu Cię nie kochać, gdyś taki piękny,

jak tu Cię nie całować, gdyś taki słodki,

jak tu Cię nie obejmować, gdyś taki ciepły...

lecz nie teraz czas na takie czułości,

bo dzisiaj Twój dzień, w którym życzę Ci miłości

i z życia dużo radości! Kocham Cię!