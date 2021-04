Najlepszy ptasi głos

Tuż po powrocie z zimowych wakacji samiec wybiera sobie rewir. Chce zwabić partnerkę i przegnać potencjalnych konkurentów. Wszystko odbywa się w pokojowej atmosferze, gdyż narzędziem konkurencji jest głos. Jak on śpiewa! Z czubka najwyższego drzewa w okolicy. Od wczesnego ranka do śniadania. Czasami w środku dnia, a najchętniej w porze kolacji. Osobiście chadzam posłuchać śpiewaków na skraj lasu. Każdego wieczora koncertuje kilka sztuk. Wszystkie siedzą ukryte wysoko w koronach drzew, stąd wypatrzenie ptaka jest praktycznie niemożliwe. Zresztą po co? Wszak śpiewak ma śpiewać, z czego wywiązuje się znakomicie. Repertuar ma bardzo szeroki. Ornitolodzy doliczyli się z setki zwrotów. Prócz własnej twórczości bardzo zmyślnie naśladuje głosy wielu innych ptaków. Na przykład kosa czy zięby. Jakieś sto lat temu drozd śpiewak zaczął wprowadzać się w najbliższe otoczenie człowieka. Od tej pory imituje dźwięki niemające wiele wspólnego z naturą. Kiedyś były to gwizdy czajnika. Dzisiaj polifoniczne dzwonki telefonów komórkowych. Będzie śpiewał około miesiąca. Gdy złoży jaja zapadnie cisza.