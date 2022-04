Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2022. Inspiracje wprost z wybiegów mody i Instagrama. Wzory i zdjęcia 1.04.22

Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2022. Inspiracje

Zacznijmy od koloru włosów. W porównaniu do zeszłego roku niewiele się zmieni. Na topie wciąż będą naturalne odcienie brązu z pasemkami rozjaśnionymi słońcem oraz klasyczny blond. Z biegiem czasu coraz częściej będzie się jednak stawiać na żywe kolory, takie jak róż, błękit czy czerwień w odcieniach mahoniu, wiśni oraz kasztanu. Znaleźć można także nieco ciemniejszy wariant nawiązujący do oberżyny. Warto jednak zaznaczyć, że kolory te pasują przede wszystkim kobietom o jasnej, świetlistej i brzoskwiniowej karnacji. Podkreślają one bowiem wszelkie niedoskonałości, takie jak krostki, zaczerwienienia oraz naczynka.

Jeśli chodzi o długość, modne nadal będą cięcia do ramion oraz bardzo długie, świecące, gładkie włosy. Co chwilę powracać będą fale lub lekkie loki, które dodają efektu lekkości i świeżości. Do ich utrwalenia świetnie nada się lakier lub pianka do włosów. Patrząc na wybiegi mody w Mediolanie, Paryżu czy Nowym Jorku, zauważyć można, że w trendach na wiosnę 2022 wciąż znaleźć można fryzurę typu pixie, jak również różnego rodzaju warkocze - klasyczne, bokserskie, hippie - oraz bob z grzywką zasłaniającą brwi w stylu lat 60. i 70. Oprócz tego królować będą: