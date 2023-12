Najmodniejsze kolory aranżacji wnętrz. Które kolory są królem sezonu 2023/2024?

Kolory dla tych, którzy lubią przytulne wnętrza

Na zewnątrz jest nieomal graficznie: biało-czarno. Śnieg wykasował kolory z naszego otoczenia. Jeśli stopnieje, znów będzie ciemno i czarno. Zimowy dzień jest krótki. Stąd w nas takie pragnienie światła. Które barwy kojarzą nam się z ciepłem?

Wprowadzając kojarzone z przytulnością tonacje do aranżacji wnętrz, liczymy na to, że poczujemy otulające ciepło także we własnym domu. Ciepły brąz, oberżyna, czerwień, plus drewniane dodatki - małe rzeczy zmienią wiele!