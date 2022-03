Najnowsza galeria zdjęć z serialu ELIF. Niezapomniane wydarzenia ostatnich odcinków. Pamiętasz je wszystkie? [ZDJĘCIA] 21.03.22 oprac: Anna Nowak

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia emisji serialu "Elif". Ostatni epizod zobaczymy w piątek - 18 marca. Zanim to jednak nastąpi, przedstawiamy najlepsze zdjęcia z ostatnich odcinków tureckiej produkcji, będące przypomnieniem najciekawszych i najbardziej dramatycznych scen. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie najważniejsze kadry.