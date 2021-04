Najnowsze zdjęcia z ostatnich odcinków serialu "Promyk nadziei". Najważniejsze sceny i postaci 25.04.2021 oprac.: Anna Nowak

"Promyk nadziei" to nowa turecka produkcja, która zastąpiła "Więźnia miłości". Jedno jest pewne - od samego początku w serialu dzieje się naprawdę dużo. Doszło już m.in. do porwania, przetrzymywania dziecka, jak również wypadku. Pamiętacie najważniejsze sceny? Przejdźcie do galerii i zobaczcie najnowsze zdjęcia z "Promyka nadziei".