Najnowsze zdjęcia z ostatnich odcinków serialu "Promyk nadziei". Najważniejsze sceny i postaci 30.04.2021

PLUS Śmierć jak kromka chleba i wakacje na krecie. Dlaczego porusza nas tragedia małej Madzi, a 600 zgonów covidowych dziennie to… proza życia

Na autostradzie między Katowicami a Krakowem autobus wiozący do Wawelskiego Smoka pięćdziesięcioro przedszkolaków uderzył w unieruchomiony na środku drogi mikrobus z ośmioosobową rodziną. Wszyscy zginęli. 50 słodkich dzieciaczków, dwie wychowawczynie, kierowca, pan Władek z 30-letnim stażem, mąż, ojciec i dziadek. No i ta biedna rodzina: mama, tata, babcia, piątka małych dzieci. Rusza to kogoś? No pewno! Wszystkich. Pół Polski potrafiło żyć zabójstwem małej Madzi przez wiele miesięcy, to co dopiero taki dramat. Równocześnie codzienna śmierć 600 Magdalen i Władków na covid mało kogo już dziś obchodzi. Czy staliśmy się bestiami bez serca?