Najnowsze zdjęcia z ostatnich odcinków serialu "Promyk nadziei". Najważniejsze sceny i postaci 4.05.2021

Promyk nadziei. Isabella Damla Guvenilir, czyli główna aktorka prywatnie. Jak wygląda na co dzień? [ZDJĘCIA] 4.05.21

"Promyk nadziei" to turecki serial, który zastąpił w ramówce TVP "Więźnia miłości". Telenowela opowiada o rozdzielonej rodzinie oraz dziecku - Bahar. W jej postać wciela się 12-letnia Isabella Damla Guvenilir, znana polskim widzom z tytułowej roli w "Elif". Nastolatka to jedna z najbardziej utalentowanych młodych aktorek tureckich. Ma już na swoim koncie nagrody Latina TV Turkish Awards w kategoriach Najlepszy aktor dziecięcy oraz Najbardziej inspirująca postać, jak również nominację w konkursie Latina TV Turkish Awards w kategorii Najlepszy aktor dziecięcy.