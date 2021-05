Najnowsze zdjęcia z serialu BrzydUla! Pamiętacie poszczególne sceny? [GALERIA] 11.05.21 oprac.: Anna Nowak

BrzydUla to polski serial komediowy, którego pierwszy odcinek został wyemitowany w 2008 roku. Po zakończeniu pierwszego sezonu został wznowiony 6 miesięcy temu. Jest to kontynuacja opowieści o Uli Cieplak, niezbyt urodziwej, ale pracowitej i inteligentnej ekonomistce, która znajduje zatrudnienie w renomowanym domu mody „Febo & Dobrzański”. Pomimo nieatrakcyjnego wyglądu swoją pracowitością pnie się po kolejnych szczeblach kariery, a także skrycie podkochuje się w swoim szefie, Marku Dobrzańskim, prezesie firmy. A co dzieje się w serialu obecnie? Pamiętacie najważniejsze sceny z ostatnich odcinków? Aby zobaczyć zdjęcia kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.