Najnowsze zdjęcia z serialu ELIF. Pamiętasz, co się wydarzyło podczas poszczególnych scen? 1.06.21 oprac.: Anna Nowak

Elif to turecki serial, który po raz pierwszy został wyemitowany w Polsce w 2017 roku. Od tego czasu zyskał wielu fanów, którzy codziennie oglądają nowe odcinki, ciekawi, co przydarzy się Elif, jej mamie Melek oraz innym bohaterom. W galerii przedstawiamy najnowsze zdjęcia. Potraficie rozpoznać, które to sceny?