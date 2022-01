Najnowsze zdjęcia z serialu KOZACKA MIŁOŚĆ. Pamiętacie, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach? 8.01.22

Kozacka miłość. Fabuła

"Kozacka miłość" to opowieść o przepięknej Marysi Sotnik, córce Kozaka, który spełni każdą zachciankę swojego dziecka. Pewnego dnia, podczas wypadku na bryczce, dziewczynę ratuje szlachcic Stepan Gruszin. Marysia od razu zakochuje się w nim i pragnie zmusić do małżeństwa. Jednak mężczyzna nie podziela jej entuzjazmu. Jest bowiem zakochany w Alionie, z którą planuje potajemny ślub. Mężczyzna nie spodziewa się, że przedstawienie ukochanej jako swojej siostry dodatkowo pokrzyżuje ich plany i doprowadzi do rozłąki.