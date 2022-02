Najnowsze zdjęcia z serialu "MIŁOŚĆ I PRZEZNACZENIE". Przypomnij sobie, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach 23.02.22

O czym jest "Miłość i przeznaczenie"?

Serial "Miłość i przeznaczenie" opowiada historię Zeynep. To młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine, przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin i Ekrem są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer. Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem, który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi, przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno.