Najnowsze zdjęcia z serialu PROMYK NADZIEI. Zaskakujące sceny i nieoczekiwane zwroty akcji. Pamiętacie, co się wydarzyło? [GALERIA ZDJĘĆ]

O czym jest serial "promyk nadziei"?

"Promyk nadziei" opowiada historię tureckiej rodziny, która została rozdzielona. Ömer zostaje niesłusznie skazany za kradzież i trafia do więzienia. Jego żona, Ipek, bardzo się tym denerwuje i zaczyna przedwcześnie rodzić. Nie wie jednak, że to jej chciwy kuzyn Halil i jego żona Neslihan wsadzili jej męża do więzienia.

Po porodzie Neslihan nadal chce rozdzielić Ipek i Ömera, więc zabiera jej nowo narodzone dziecko i oddaje na pewną śmierć Kadirowi. Jednak Kadir i jego żona Selma nie potrafią skrzywdzić dziewczynki - wychowują Bahar jak własną córkę.

Jedenaście lat później Ömer wraca - tym razem jako odnoszący sukcesy biznesmen - i chce zemścić się za swoje krzywdy na Ipek i jej rodzinie.

Obsada "Promyka nadziei"

Główną rolę w tureckim serialu "Promyk nadziei" gra Isabella Damla Güvenilir, którą widzowie znają z tytułowej roli w równie popularnej produkcji "Elif". Oprócz niej w serialu występują: