Najpiękniejsze panoramy w Małopolsce. Tutaj możesz oglądać niezwykłe wschody i zachody słońca. Te widoki zapierają dech w piersiach

Wielobarwne wschody i romantyczne zachody słońca, nocne nieba pełne gwiazd, oświetlone miasta. To widoki, które zawsze zapierają dech w piersiach. Mieszkańcy południowej części Polski mogą pochwalić się wieloma miejscami, w których widoki są zachwycające. Lubicie takie atrakcje? Oto najpiękniejsze panoramy w Małopolsce. Warto się tam wybrać. Widok jest spektakularny.

Kopiec Krakusa z panoramą na stolicę Małopolski Zacznijmy od miasta Królów, czyli Krakowa. W stolicy Małopolski znajduje się kilka wyjątkowych miejsc, na których można oglądać niezwykłe panoramy. Są to przede wszystkim kopce. Wielu pierwsze na myśli przyjdzie kopiec Kościuszki czy Józefa Piłsudskiego, jednak to Kopiec Kraka uznawany jest za ten, który oferuje najpiękniejszą panoramę. Pomimo że nie jest to największy kopiec w Krakowie, to widoki po wdrapaniu się na jego szczyt są zdecydowanie wyjątkowe!

Rozwiń

Wschód Słońca na Babiej Górze

Pomimo że to miejsce może kojarzyć się z dość nieprzychylną pogodą, to warto z niego nie rezygnować. Na najwytrwalszych na szczycie będzie czekać wyjątkowa nagroda. Malownicze szczyty Tatr, Beskidu Małego czy Żywieckiego, słowacka Mała Fatra i Jezioro Orawskie, czy Pasmo Policy, oglądane z góry są w stanie wynagrodzić największe trudy. My w szczególności polecamy zaplanować wycieczkę w taki sposób, aby na szczycie móc oglądać wschód słońca. Tam wygląda wyjątkowo spektakularnie.

Rozwiń

Wzgórze Czubatka i małopolska Sahara

Wzgórze Czubatka leży już na granicy województwa małopolskiego i Śląskiego. W odróżnieniu od pozostałych miejsc wyróżnia je to, że znajduje się w pobliżu naszego małopolskiego skarbu, czyli Pustyni Błędowskiej. Widok na lasy okalające piaszczystą pustynię zapada w pamięć na bardzo długo. Zamek oraz Baszta w Przegorzałach To kolejne miejsce nieopodal Krakowa. Zamek otoczony jest klimatycznym Laskiem Wolskim, do którego warto w wolnym czasie udać się na spacer. Nieopodal znajduje się też ZOO i Kopiec Kościuszki. Dlatego taka wycieczka może też okazać się dobrym wyborem na wyjście z dziećmi. Babia Góra oraz beskidzkie szczyty to częsty wybór wielu par na sesje zdjęciowe. Nic dziwnego. Widoki robią wrażenie.

Rozwiń

Tatry z Przełęczy nad Łapszanką

Pomimo iż na szczyt można dojechać samochodem, zdecydowanie lepszym wyborem będzie udanie się tam pieszo. Panorama na Tatry z Przełęczy nad Łapszanką to jedna z najbardziej znanych panoram w regionie. Widok spod góralskiej, loretańskiej kapliczki rozciąga się na doliny okolicznych potoków, Magurę Spiską, Tatry Bielskie, a także Wysokie i Zachodnie.

Góra Wdżar To jedna z tych gór, która wyróżnia jej wulkaniczny charakter. Po wdrapaniu się na szczyt można oglądać z niej niezwykłą panoramę na szczyty Tatr, Pienin, Gorców i Jezioro Czorsztyńskie. Na szczyt można też wyjechać dedykowaną kolejką. Jeśli zabierzecie ze sobą kompas to nie bądźcie zaskoczeni kiedy ten zacznie mieć pewne problemy - taki urok tego miejsca.

Rozwiń

Panorama 360° na Jaworzynie Krynickiej

I na koniec coś, co w ostatnim czasie zyskuje niezwykłą popularność. Po wyjściu na Panoramę czekają na Was widoki na cztery strony świata i widok na Tatry Zachodnie Niżne, Bielskie i Wysokie z najwyższym szczytem Słowacji - Gerlachem, a także Góry Leluchowskie, Beskid Sądecki, Niski, Małe Pieniny czy Bieszczady. To doskonałe miejsce także na wycieczkę z dziećmi! Ten materiał może Cię zainteresować:Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci.

Zapisy na darmowe szczepienie przeciwko wirusowi HPV