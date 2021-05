Najpiękniejsze życzenia na Dzień Mamy 2021. Rymowane wierszyki oraz poważne i wzruszające życzenia dla wszystkich Mam 26.05.21

Dzień Mamy to wyjątkowe święto, przypadające co roku 26 maja. W tym roku dzień ten wypada w środę. Stanowi doskonałą okazję do tego, aby podziękować mamie za wszystkie rzeczy, które dla nas robi, za jej miłość i troskę. Wpisane w piękną, kolorową kartkę lub u dzieci - w laurkę - są niesamowitą pamiątką. Poniżej znajdziecie życzenia rymowane i śmieszne, które mogą złożyć małe dzieci, jak i eleganckie i wzruszające dla tych starszych mam. Zobaczcie.

Życzenia na Dzień Mamy. Rymowane wierszyki od dzieci

Dzisiaj, droga Mamo,

masz twarz uśmiechniętą.

Niech przez rok cały

trwa to Twoje święto.

Mamo! Jesteś bombowa,

nawet gdy Cię boli głowa.

Więc dostaniesz dziś buziaka od swojego dużego dzieciaka!

Najlepsze życzenia na Dzień Matki!

Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia:

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.

Niech życie upływa wśród ciągłej radości,

przy blasku promiennym - nadziei i miłości!