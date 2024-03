Najpopularniejsze trasy kajakowe w Małopolsce. Propozycja na aktywne spędzenie wiosennego weekendu Agnieszka Malinowska

Choć mówi się, że w marcu jak w garncu, trzeba przyznać że tegoroczna wiosna jest bardzo pogodna. Wiosenna aura zachęca do aktywności fizycznych i spędzania coraz większej ilości czasu na zewnątrz. Dla miłośników obcowania z naturą doskonałą rozrywką może okazać się spływ kajakami. Chociaż do oficjalnego rozpoczęcia sezonu jeszcze trochę czasu pozostało to warto już teraz zapoznać się z najpopularniejszymi spływami kajaków.