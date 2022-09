Najwięksi płatnicy podatku dochodowego od firm w Polsce: banki, handel, Orlen, sieci energetyczne, gigant tytoniowy i operator komórkowy

Eksperci przeanalizowali dane finansowe ponad 2600 podmiotów, jakie znalazły się w latach 2012-2020 w raportach Ministerstwa Finansów obejmujących firmy o największych przychodach. Wnioski okazały się wyjątkowo ciekawe – i na pewno dają do myślenia. Po raz pierwszy na tak wielką skalę analitycy porównali bowiem wysokość danin na rzecz państwa polskiego z przychodami i zyskami przedsiębiorstw w poszczególnych branżach oraz regionach. Takie porównanie pozwala w sposób bardziej obiektywny, z uwzględnieniem specyfiki sektora i obszaru, ocenić, jakie znaczenie dla budżetu państwa – a więc i zasobów, jakimi potem dysponuje rząd prowadzący politykę ekonomiczną i społeczną – mają poszczególne firmy i jaki jest realny wysiłek poszczególnych przedsiębiorców na rzecz utrzymania państwa polskiego. A różnice bywają tu ogromne!

Liderzy pokazują siłę: paliwa, handel, tytoń

Np. w branży paliwowej w analizowanym okresie dziewięciu lat (2012-2020) PKN Orlen wpłacił do budżetu państwa ponad 3,4 mld złotych, czyli 0,3 proc. swojego przychodu i 2,6 proc. wypracowanej wartości dodanej, a wicelider – Lotos – 487 mln zł, co nie stanowiło nawet promila przychodu czy wartości dodanej. Trzecie miejsce w tej branży zajęła spółka BP Europa SE (z polską siedzibą w Krakowie) z wpłatą do budżetu na poziomie 398 mln zł, czyli 0,5 proc. przychodów i 3,1 proc. wartości dodanej, zaś czwarte - Shell Polska z kwotą 173 mln zł stanowiącą 1 proc. przychodów i aż 7,2 proc. wartości dodanej.