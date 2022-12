Największy podatnik w Krakowie i Małopolsce to PMI. Jako jedyna firma tytoniowa dołącza do Programu Współdziałania Ministerstwa Finansów

PMI w wąskiej elicie podatników

Jak wynika z danych resortu finansów, Philip Morris Polska jest zdecydowanie największym płatnikiem podatku dochodowego (CIT) w Małopolsce: w latach 2012-2021 odprowadził do budżetu państwa 1,6 mld złotych. To zarazem niemal trzy czwarte wszystkich podatków dochodowych i akcyzowych zapłaconych przez branżę tytoniową w Polsce.

Program Współdziałania został stworzony przez Ministerstwo Finansów w celu zacieśnienia współpracy między Krajową Administracją Skarbową a dużymi podatnikami. To wąska elita podatników, którzy zgodzili się spełnić niezwykle wyśrubowane wymagania Programu, dalece wykraczające poza ustawowe obowiązki zwykłych płatników danin publicznych.

W 2020 r. chęć przystąpienia do tego przedsięwzięcia wyraziło 20 firm, ale do niedawna uczestniczyły w nim tylko trzy. Od 20 grudnia 2022 r. jest ich w sumie sześć. Właśnie tego dnia Bartosz Zbaraszczuk, szef Krajowej Administracji Skarbowej i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zawarł umowy o dołączeniu do Programu kolejnych trzech podmiotów, w tym Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.