Największy śpioch świata

Świstak śpi dobre pół roku, lecz od czasu do czasu wstaje z łoża i zagląda do toalety. Podobnie czyni borsuk. Trochę snu, spacer na świeżym powietrzu podczas odwilży, toaleta.

Niektóre gatunki nietoperzy podczas dłuższych ociepleń zlizują krople wody ze ścian jaskini, a nawet mogą wylecieć z podziemi. Kilka lat temu w połowie lutego znalazłem na balkonie zabłąkanego karlika malutkiego. Do przebudzenia misia wystarczy większy hałas, co swego czasu doświadczyli turyści obchodzący Nowy Rok w lesie. Uwierzcie mi, że fajerwerki obok niedźwiedziej gawry to bardzo zły pomysł…

Tytuł największego śpiocha należy do naszego jeża. Tak, kolczastego stwora, który mieszka w ogrodach dużych miast. Jeż zapada w październiku w zimowy sen i śpi bez przerwy do połowy kwietnia. I żadna siła nie wygna go z przytulnego schronienia. Bo i po cóż mu wyłazić mu na śnieg czy słotę? Nie znajdzie nic do jedzenia.

Wszystkie owady przepadły bez śladu. Nie złowi ani jednej dżdżownicy. Gryzonie ukryły się w norach, zaś spacer po śniegu (gdyby taka fanaberia przypadła mu do głowy), oznacza utratę bezcennych zapasów tłuszczu. Co gorsza, wyziębi ciało i padnie z wychłodzenia. Tym sposobem tytuł największego śpiocha przyznaję zwyczajnemu jeżowi.