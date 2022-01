Na beskidzkiej Przehybie mierzącej prawie tysiąc dwieście metrów wysokości zalega ledwo dziesięć centymetrów śniegu. Kiedyś były tam ponad metrowe zaspy. Im niżej tym biała kołderka cieńsza. Na wysokości ośmiuset metrów powyżej morza śniegu tyle, co cukru pudru na pączkach. W Dolinie Dunajce, gdyby nie kalendarz, można by rzec, iż to początek wiosny. Skoro śniegu brak, to i wody będzie mało. Co prawda strumienie wciąż płyną, lecz to woda z jesiennych deszczy. Nic dziwnego, iż karpackie misie nie zapadły w zimową drzemkę.

Największy drapieżnik Europy włazi do gawry, gdy śnieg ma przynajmniej metr grubości a temperatura przez kilka dni z rzędu spadnie w okolice dziesięciu kresek poniżej zera. Żaden z tych warunków nie został spełniony, toteż po lasach łażą rozdrażnione z bezsenności misie. Niedźwiedzie pewnie dadzą sobie radę, zaś bez śniegu będziemy mieli kolejną suchą wiosnę. Hydrologiczna susza oznacza perturbacje w rolnictwie. Niższe plony to wzrost cen. W lasach zaczną usychać osłabione świerki. Korzenie świerka sięgają góra trzy czwarte metra w podłoże. Każde obniżenie poziomu lustra wody będzie mieć fatalny wpływ na kondycję górskich świerczyn. Najwyższy czas wznosić modły o śnieg.