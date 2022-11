Zawróciłem przy najbliższej okazji, by zrobić makabryczne w wymowie zdjęcie rzadkiego zwierzaka. Manewr zajął mi tylko klika minut, ale po zajączku zostało jeno kilka kropel krwi na kamieniach. Myszołów nie dałby rady odciągnąć czy tym bardziej odlecieć z ciężką ofiarą w szponach.

Szacowałem szaraka na dobre trzy, cztery kilogramy wagi. Ładny odchowany zeszłoroczny zajączek, co to pechowo wlazł rankiem wprost pod koła. Zerknąłem jeszcze na krzaki na poboczu, ale szukać wiatru w polu. Drapieżne ptaki często patrolują drogi. Co rusz trafiają na coś jadalnego. A to rudy lis, to znów zajączek, czasem wiewiórka. Zdobycz tania i jak najbardziej jadalna.

Drugim miejscem obfitym w padlinę są kolejowe tory i brzegi rzek. Pełno tam jadalnych pechowców, których śmierć jest prezentami dla żywych. Zniknięcie zajączka nie dawało mi spokoju. Do czasu, gdy opowiedziałem historię znajomemu z myśliwskim zacięciem.

Otóż zajączek jadalny jest. W sam raz na świąteczny pasztet czy comber w śmietanie. Dawne rarytasy kulinarne. Równie szybko znikają zabite przez samochody sarny czy jelenie. Prócz kulinariów dochodzi czynnik ekonomiczny. Należna rekompensata za uszkodzony pojazd.