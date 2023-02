Narciarstwo alpejskie. Szymon Bębenek i Hanna Zięba mistrzami Polski w slalomie

Bębenek z pierwszym złotem wśród seniorów. Zięba ma kolejny tytuł

Na Palenicy odbyły się zawody międzynarodowe, które dla polskich alpejczyków były mistrzami kraju. Całe zmagania wygrał Czech Jan Borak, najlepszym z Polaków okazał się Bębenek, który skutecznie zaatakował w II przejeździe, awansując z 3. miejsca. To pierwsze seniorskie złoto 25-latka w karierze.

– Czuję masę emocji. Jeszcze do końca do mnie to nie dociera, bo jestem bardzo zmęczony po dwóch bardzo trudnych przejazdach. Znaczy to dla mnie dużo, bo jeszcze nigdy nie udało mi się zdobyć złota na tych zawodach. Jestem z tego bardzo zadowolony – powiedział pochodzący z Krynicy-Zroju Bębenek (cyt. za polskimistrz.pl).

Dla najszybszej na trasie slalomu kobiety, Hanny Zięby, to drugie złoto w dorobku. Rok temu juniorka triumfowała w gigancie.

– Wygrałam mistrzostwo Polski i nigdy w życiu nie powiedziałabym, że to zrobię, ponieważ nie jest to moja główna konkurencja – mówiła Zięba.