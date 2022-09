Narodowy Fundusz Zdrowia. Przed startem sezonu infekcyjnego zaszczep się i chroń przed grypą! Sprawdź, gdzie możesz się zaszczepić!

- 24 sierpnia rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków od placówek medycznych i aptek zainteresowanych realizacją szczepień przeciwko grypie. Pierwsi chętni zgłosili się do nas natychmiast po ogłoszeniu naboru - mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. - Lista punktów szczepień nie jest jeszcze zamknięta. Wnioski przyjmujemy do końca września - dodaje.

Grypa jest zakaźną chorobą wirusową, która łatwo się rozprzestrzenia m.in. drogą kropelkową oraz przez kontakt ze skażonymi powierzchniami. Szacuje się, że jeden chory zaraża średnio cztery osoby z bliskiego otoczenia. A wirusa może roznosić już 1-2 dni przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby.

Jak wskazują eksperci, szczepienia przeciwko grypie zmniejszają ryzyko zachorowania, a jeśli do niego dojdzie, chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i jej groźnymi powikłaniami. Optymalny moment, by skorzystać z takiej profilaktyki, to okres od września do grudnia. W naszym kraju szczyt zachorowań na grypę notuje się bowiem w pierwszym kwartale roku.