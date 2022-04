Notabene, zauważyli to już dawno temu nasi przodkowie i uwiecznili we wszystko mówiącym przysłowiu o kwietniu, co to przeplata zimę z latem. Skoro zima już jest, to tylko wyglądać lata. Żarty na bok, gdyż nasi upierzeni bracia mniejsi przeżywają Armagedon.

Mokry śnieg i nocne przymrozki zabiorą życie bardzo wielu tym, co wrócili z zimowych wakacji. Przy karmniku mam tłok. Ponad pięćdziesiąt wygłodzonych i zziębniętych dzwońców, gilów, zięb, mazurków i sikorek. Samce zięb i grubodziobów już w godowych barwach, które kontrastują ze śnieżną scenerią. Poranne koncerty drozdów śpiewaków i kosów ucichły w zimowej scenerii. Mam nadzieję, że jakoś uda się im przetrwać. Na szczęście zostały mi zapasy mieszanki dla dzikich ptaków, słonecznika i konopi. Uzupełniłem je porcją maku i lnu dla posiadaczy najdrobniejszych dziobów. Część karmy lekko przemieliłem mikserem i wysypałem na odśnieżony fragment trawnika. Niech jedzą do syta i ratują życie.