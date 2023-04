Nasz pięciolatek. Dziś Muzeum Podgórza w Krakowie zaprasza na swoje urodziny!

Muzeum Podgórza powstało w dawnym zajeździe pod św. Benedyktem przy ul. Limanowskiego/Powstańców Wielkopolskich. To oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Malowniczy budynek był zupełnie zrujnowany; nie tylko udało się przywrócić go do życia, ale jako Muzeum Podgórza stał się wizytówką dzielnicy i promotorem wielu inicjatyw i działań kulturalnych.