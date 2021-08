Nasz wywiad. Dyrektor TV Biełsat: Humanitaryzm nie zwalnia z myślenia

W Usnarzu Górnym od ponad dwóch tygodni koczują imigranci, których fundacje prouchodźcze, a także wielu polityków opozycji wpuściłoby do Polski. Polski rząd i Unia Europejska mówią jednym głosem, przestrzegając przed wojną hybrydową wszczętą przez Aleksandra Łukaszenkę. Na czym ona polega?

Niewątpliwie mamy do czynienia z postawieniem przeciwnika w maksymalnie złej sytuacji - uruchamia się mechanizmy wewnętrzne w Polsce, które przyczyniają się do zwiększenia kłopotów. W tej chwili dostrzegamy awantury, kłótnie, próby osłabienia pozycji rządu - choć w tym kontekście nie sądzę, by gabinet Mateusza Morawieckiego tracił w oczach opinii publicznej z przyczyny migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Znaczna część opinii publicznej, na szczęście, nie daje się zwariować. W każdym razie: takie są cele wojny hybrydowej, w której wykorzystuje się obecnie dramat ludzi traktowanych instrumentalnie. Władze Białorusi korzystają z losu nieświadomych Irakijczyków czy osób innej narodowości, którzy chcieliby dostać się do Europy. Zaoferowano im ułatwienia w przejeździe przez Białoruś, obiecano im lepsze życie.