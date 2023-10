Nasze najpiękniejsze kwiaty z pól i ogrodów, zobacz!

Kwiaty do każdego ogrodu

Kosmosy (onętki) rozsiewają się same. Niewymagające, a efektowne, potrafią wyrosnąć na ponad 1,5 metra. Odporne, różnokolorowe, są dekoracją każdego ogrodu.

Malwy kojarzą się ze swojskimi, wiejskimi ogródkami, ale wyglądają dobrze w każdym ogrodzie. Malwy ogrodowe to wyjątkowo okazałe rośliny o pięknych i kolorowych kwiatach. Pięknie wyglądają szpalery malw przy domu czy ogrodzeniu! Jakby tego było mało, to kwiaty malwy znajdują też zastosowanie w ziołolecznictwie oraz kosmetyce. Malwy można samodzielnie wyhodować z nasion.

Kwiaty na zdrowie

Jeżówka to niezwykle piękne i kolorowe kwiaty letnie, dlatego mogą urozmaicić każdy ogród. Pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie już Indianie odkryli jej wyjątkowe właściwości zdrowotne. Była często wykorzystywana w ziołolecznictwie ludowym, przede wszystkim do zbijania gorączki, ale również do leczenia m.in. zakażeń i trudno gojących się ran, zatruć, szkarlatyny, a nawet malarii.

Słoneczniki zwracają "twarz" ku słońcu Agnieszka Aulich

Kiedyś traktowane wyłącznie jako rośliny użytkowe, za względu na swoje piękno, zawędrowały do naszych ogrodów. Wspaniałe kwiaty słoneczników nie bez powodu kojarzą się z wakacjami, gdyż nie tylko przypominają słońce, ale też kwitną w samym środku letniego sezonu.