Natalia Maliszewska: Lubię, jak na torze coś się dzieje i można "pobawić się" z dziewczynami [ROZMOWA]

Lato się zaczęło, do zimy sporo czasu, ale pani już przygotowuje się do następnego sezonu. Tak, jestem już w treningu. Niedawno weszliśmy pierwszy raz na lód, w Gdańsku. Powolutku zaczynamy sezon.

Przyjechała pani do Krakowa przy okazji Igrzysk Europejskich. Czy pani się interesuje letnimi dyscyplinami? Niektóre tu rozgrywane są mało znane. Może nie to, że się interesuje, ale znam niektórych naszych zawodników, ich zmagania też śledzę. Styczność z letnimi sportami mam głównie przez nich. Czasami na jakichś eventach się spotykamy we wspólnym gronie (Maliszewska z kilkorgiem innych reprezentantów Polski jest ambasadorem Lotto - przyp.). Generalnie czasu na to jest mało, kontakt mamy zazwyczaj w mediach społecznościowych. Ciężko na bliższą znajomość kiedy my, łyżwiarze w lecie wchodzimy w okres przygotowawczy, a oni mają sezon startowy w pełni.

Czy pani coś zmieniła w tych przygotowaniach?

Mamy jeszcze trzy lata do igrzysk, więc jest to jeszcze czas, w którym pozwalamy sobie na pewne testy, możliwe zmiany w treningu, aby sprawdzić, co na nas będzie lepiej działało. Ja już mam ten staż treningowy trochę większy i wiem, że u mnie trenerka będzie musiała bardziej indywidualnie podchodzić do mojego planu. Mam do niej pełne zaufanie i wiem, że zrobi wszystko, aby mnie przez te trzy lata doprowadzić do najlepszej formy.

Po cichu liczyłem, że może pani powie, iż w tej kontaktowej dyscyplinie będzie pani jeździć agresywniej, ryzykować. Pytanie, czy to tędy droga?

Każdy zawodnik ma swoją taktykę. Ja bym wolała po prostu jechać od początku do końca na pierwszej pozycji. Na razie do tego będę dążyć.