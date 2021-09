Nauczmy się słuchać O. Leon Knabit

W pewnym dolnośląskim sanatorium był lekarz bardzo ceniony przez pacjentów. Jego diagnozy były nadzwyczaj trafne, a terapia skuteczna. Wprawdzie cenił bardzo każdą butelczynę, którą mu wciskano podczas obchodu, ale nie wpływało to na stosunek do pacjenta i nigdy nie spełniał obowiązków lekarskich pod tzw. wpływem. A co miał cennego? On słuchał.