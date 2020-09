Nauka stacjonarna i zdalna. Małopolskie uczelnie przygotowują się na różne scenariusze

Na najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim zadecydowano, że ze względu na sytuację epidemiologiczną nauka będzie prowadzona (w odniesieniu do poszczególnych wydziałów) na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego. Polega ono na tym, że studenci uczestniczą w zajęciach na uczelni przez cały semestr i co najmniej 25 proc. godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie. Druga forma to kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego. Tu organizacja zajęć nie wymusza uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr. I wreszcie trzecia forma to kształcenie zdalne.

Szczegółowy sposób prowadzenia zajęć w ramach konkretnych kierunków studiów będą ustalali dziekani poszczególnych wydziałów – uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne. Plan jest taki, że kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego ma być prowadzone m.in. na wydziałach: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej czy Matematyki i Informatyki. Kształcenie zdalne z elementami stacjonarnego przewidziano m.in. na Wydziale Prawa i Administracji, Historycznym oraz Filozoficznym. Natomiast zdalnie będą się uczyć studenci wybranych kierunków na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydziale Filologicznym czy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Oczywiście sytuacja jest dynamiczna. Wszystko zależy od tego, jak dalej będzie przebiegać pandemia. – W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego władze uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ o przejściu na formę wyłącznie kształcenia zdalnego – informuje Rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrian Ochalik.

