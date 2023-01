Nawozy do zadań specjalnych. Wyroby Compo Expert tylko z Agrochem Puławy! Marek Długopolski

Agrochem Puławy poszerza ofertę o najnowocześniejsze nawozy granulowane z inhibitorem nitryfikacji, dolistne oraz specjalistyczne Grupa Azoty

Światło słoneczne, dwutlenek węgla, sole mineralne i woda – czy to wystarcza roślinom do życia? Do życia, tak. Aby jednak cieszyły się perfekcyjnym zdrowiem oraz przynosiły obfite zbiory, muszą otrzymać wsparcie, a więc dodatkowe, idealnie dobrane składniki pokarmowe. Od lat producentem takich nawozów jest Compo Expert, a od stycznia wyłącznym ich dystrybutorem Agrochem Puławy. Obydwie firmy, wchodzące w skład Grupy Azoty, łączą w ten sposób siły w Polsce.