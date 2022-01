NBP: Rekord kradzieży z kont bankowych i kart płatniczych. Jak Polacy tracą oszczędności życia i jak się bronić przed nawałnicą oszustów

- Największe kwoty przestępcy zagarniają poprzez wyłudzenie danych potrzebnych do dokonania przelewu. W II i III kwartale 2021 r. udało im się w ten sposób ukraść 64 mln zł. Przed rokiem było to 33 mln zł. Wzrost jest więc ogromny

– alarmuje Jarosław Sadowski z Expandera.

Z badania przeprowadzonego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów wynika, że ponad 45 proc. Polaków otrzymało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail z prośbą o udostępnienie danych osobowych. Dodatkowo 25 proc. Polaków przyznaje, że w trakcie rozmowy telefonicznej zostali wprost poproszeni o podanie numeru PESEL oraz numeru i serii dowodu osobistego.

Jarosław Sadowski dodaje, że przy kradzieży pieniędzy z konta „na przelew”, czyli z wykorzystaniem przez oszustów danych osobowych ofiary, bardzo trudno odzyskać pieniądze. Zwykle poszkodowanemu pozostaje procesowanie się z bankiem. A wygrać jest bardzo trudno: bank broni się, że nie zawinił, bo to klient podał przestępcom hasła do wykonania operacji. Wbrew pozorom, takie sytuacje są coraz częstsze. Miliony Polaków kupują towary w sklepach internetowych i na platformach typu olx.pl czy allegro.pl. Złodzieje wysyłają masowo mejle przypominające do złudzenia korespondencję tych sklepów i serwisów, licząc, ze trafią na kogoś, kto ostatnio coś zamówił. Informują w nich, że z jakichś powodów niezbędna jest dopłata jakiejś drobnej kwoty, np. 1 zł. Właśnie przy tej okazji klient podaje oszustom swoje dane i traci w ten sposób wszystkie środki zgromadzone na swym koncie.