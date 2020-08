Nie daj się złapać w sieć zgubnego cybernałogu! NFZ radzi jak ominąć pułapki Internetu

123rf

Komputery i telefony komórkowe z dostępem do Internetu to dla wielu z nas niezbędne narzędzia do pracy, nauki, relaksu, zdobywania informacji, poznawania świata czy komunikowania się z innymi. Zbyt często wykorzystywane łatwo mogą jednak stać się wrogami dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego.