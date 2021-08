Nie dalibyście za wodniczkę złamanego grosza. A jest symbolem ochrony ptaków w Polsce

Wodniczki to ptaki bagien i podmokłych łąk, których raczej nie spotkacie w miejskim parku. Do niedawna znane tylko specjalistom awansowały na pozycję zaszczytnego symbolu. Nie dalibyście za wodniczkę złamanego grosza. Ptaszek z wyglądu byle jaki, mniejszy od wróbla, którego sylwetka widziana z boku przypomina idealne wrzeciono. Ubarwienie też niewyszukane: szarożółte, pełne rozmazanych smug, które tylko na głowie zmieniają się w trzy wyraźne ciemne pręgi. I to wszystko.

Tymczasem wodniczka to jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w całej Europie. Niegdyś pospolita na rozległych mokradłach porośniętych niewysokimi trawami, ginie na naszych oczach w niebywałym tempie. Co prawda nikt do niej nie strzela, ani nie przybyło jej naturalnych wrogów, ale starczyło by ludzie przestali kosić mokradła, czym niechcący pozbawili wodniczkę miejsca do życia. Ptaszek buduje swoje gniazdo na turzycach, czyli trawach o trójkątnych w przekroju łodygach, które rosną tylko w wilgotnych miejscach.