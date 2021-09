Nie idź na wagary, spotkaj się z nauką! Małopolska Noc Naukowców już w najbliższy piątek

Małopolska Noc Naukowców (MNN) odbędzie się w tym roku już po raz 15.

Blisko 900 naukowców i pracowników instytucji, 1200 studentów z ponad 80 różnych kół naukowych przygotowało ok. 2 000 warsztatów, wykładów, pokazów i eksperymentów, które podczas 15. edycji, zostaną zaprezentowane wszystkim sympatykom nauki. W programie znajdą się m. in.: eksperymenty fizyczno-chemiczne, obserwacje gwiazd, podróż do wnętrza Ziemi, wspomnienia historycznych wydarzeń oraz ciekawostki o zdrowiu i urodzie.

Jubileuszowa edycja będzie dobrą okazją do podsumowań i podkreślenia najważniejszych osiągnięć nauki i wiedzy. Co czeka wielbicieli nauki w tym roku? Program zapowiada się bardzo bogato.

Wydarzenie rozpoczną trzy niezwykłe pokazy naukowe (online) oraz zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny EKO-MOC NAUKOWCA. Pokazy będą nawiązywały m.in. do twórczości Stanisława Lema - wybitnego polskiego pisarza i futurologa. W dalszej części zobaczymy m.in. płonącą rękę i ogniste tornado. Warto wiedzieć, że przewidziano też konkursy z nagrodami.