Nie kupuj, adoptuj bezdomnego zwierzaka ze schroniska!

Partnerzy akcji

Wiele osób, decydując się na psa czy kota, postanawia kupić sobie zwierzaka, czasami – niestety – nawet z pseudohodowli, bo „tak jest taniej”. A tymczasem schroniska są pełne nieszczęśliwych, porzuconych lub odebranych okrutnym właścicielom czworonogów (także rasowych). Każdy z nich zasługuje na to, by wreszcie zapomnieć o tym, co znaczy bezdomność.

Prawdziwej przyjaźni nie da się kupić, a zwierzak adoptowany ze schroniska na pewno odwdzięczy się bezwarunkową miłością. On zyska dom, a ty wiernego przyjaciela. Zaoszczędzisz też pieniądze, a w dodatku będziesz miał satysfakcję, że pomogłeś schronisku (takie miejsca często borykają się z przepełnieniem). Same plusy, prawda?

Dlaczego warto zaadoptować psa lub kota? Jak to zrobić? By się tego dowiedzieć, obejrzyj nasz film. Powstał on w ramach akcji „Wspieramy zwierzaki. Nie kupuj, adoptuj!”, którą zorganizowaliśmy po to, by wspomóc Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzące schronisko przy ul. Rybnej. Ambasadorką naszej akcji została aktorka Urszula Grabowska, która sama ma suczkę Mimi adoptowaną z azylu.

Szczegółowe informacje dotyczące adopcji zwierząt można znaleźć na stronie internetowej www.schronisko.krakow.pl.