Nie ma brzydszego widoku niż kasztanowce zwyczajne

Jeden z nich, okaz gruby w pasie na półtora metra, praktycznie nie ma już ani jednego zielonego liścia. Na konarach wiszą jeno pomarszczone resztki brązowej barwy. Żółknięcie czy brązowienie liści to zwyczajna rzecz jesienią. Ba, wszak tak ma wyglądać złota polska jesień.

Kolejny kasztanowiec wyłysiał do cna. Same nagie konary i gałęzie. Co do owoców zwanych kasztanami, to pod konarami zaatakowanych okazów ciężko było cokolwiek znaleźć. Osłabione drzewa nie mają sił na produkcję owoców. Wszystko to efekty pracy setek tysięcy gąsienic szrotówka kasztanowcowiaczka. Larwy są cieńsze niż grubość blaszki liściowej, ale drobną posturę nadrabiają liczbą. Mało kto widział też dorosłego owada. Kilkumilimetrowa ćma jest ledwo widoczna gołym okiem.

Jak piszą znawcy, motyl paskudnie maltretuje drzewa, lecz nie zabija. Nie wiem. Utrata całego aparatu asymilacyjnego w połowie lata żadnej roślinie nie wychodzi na zdrowie. Tym bardziej, iż dewastacja listowia powtarza się każdego roku. Kilka dorodnych kasztanowców już wycięto, co raczej przeczy tezie, iż kasztanowcowiaczek nie jest zabójczy.