Nie siedź w domu, idź na wycieczkę z PTTK i podziwiaj Dolinę Garliczki

Najbliższa wyprawa odbędzie się już w niedzielę 29 maja, a jej tytuł to „Dolina Garliczki”. Trasa liczy ok. 10 km. Oto jej punkty: Garlica Murowana – dawny zespół dworski i lamus – Dolina Garliczki – Wola Zachariaszowska – Przedewsie – Padoły – Droga Królewska – Fort 45 „Zielonki” – Pola nad Dołami – Zielonki.

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Jubileuszowy 50. sezon akcji PTTK rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa niemal do końca października. W tym czasie w wybrane weekendy i dni świąteczne odbędzie się w sumie ponad 30 różnorodnych tematycznie, pieszych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK.

Przypomnijmy, Dolina Garliczki (zwana również Doliną Naramki) ma około 9 km długości i ciągnie się od Naramy do Zielonek. Uformowała się głównie w utworach kredowych, można tu również spotkać nieliczne skałki jurajskie.

Dla chętnych do udziału w wycieczce „Dolina Garliczki” zbiórka na dworcu KMK Krowodrza Górka o godz. 8. Odjazd autobusu nr 227 o 8:20, a wymarsz na trasę z Garlicy Murowanej około 8:35. Powrót do Krakowa planowany jest ok. godz. 16.

Organizatorzy zachęcają również uczestników do zdobywania odznaki „Miłośnik okolic Krakowa”. Tę trzystopniową odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 12 lat i weźmie udział w określonej liczbie wypraw odbywających się w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”: dla stopnia brązowego – 15 wycieczek, srebrnego – 30, złotego – 50.