Nie siedź w domu. Idź na wycieczkę z PTTK i poznawaj piękne zakątki w okolicach Krakowa

Jubileuszowy 50. sezon akcji rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa niemal do końca października. W tym czasie w wybrane weekendy i dni świąteczne odbędzie się w sumie ponad 30 różnorodnych tematycznie, pieszych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK.

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Czwarta w tym sezonie wyprawa odbędzie się już w sobotę 30 kwietnia, a jej tytuł to „Wiosną przez podkrakowskie dolinki”. Oto punkty 10-kilometrowej trasy: Będkowice Rynek – Kopiec Bzowskich – Dolina Kobylańska (Wronia Baszta) – Krzemionka (447 m) – Dolina Bolechowicka – Zelków – Dolina Kluczwody (rezerwat przyrody) – Zamkowe Skały (ruiny zamku) – Biały Kościół. Dla chętnych do udziału w wycieczce zbiórka na dworcu KMK os. Podwawelskie o godz. 8:10. Wyjazd autobusem nr 310 o 8:25 (wymarsz na trasę z Będkowic – ok. 9:15), a powrót do Krakowa – około godziny 16.