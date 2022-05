Nie siedź w domu, idź na wycieczkę z PTTK i zachwyć się pięknem Doliny Racławki Paulina Szymczewska

Maria Lappe / Koło Grodzkie PTTK

Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w jubileuszowym 50. Sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja dla wszystkich aktywnych osób, które chcą ciekawie spędzić weekend i poznać walory turystyczno-krajoznawcze okolic Krakowa. Już 15 maja wycieczka do Doliny Racławki!