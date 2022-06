Nie siedź w domu, idź na wycieczkę z PTTK. Odwiedź indiańską wioskę w Zalasie i zajrzyj do fortów Twierdzy Kraków

50. sezon akcji PTTK rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa niemal do końca października. W tym czasie w wybrane weekendy i dni świąteczne odbędzie się w sumie ponad 30 różnorodnych tematycznie, pieszych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK.

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższe wyprawy odbędą się już w ten weekend. W sobotę 18 czerwca PTTK zaprasza na wycieczkę „Do indiańskiej wioski”. Trasa liczy ok. 12 km. Oto ona: Rybna kościół – Sanka (kościół) – Głuchówki – Zalas (wioska indiańska) – Góra Zalaska (379 m) – rezerwat „Dolina Potoku Rudno” – Rybna Wrzosy – Droga Skotnicka – Rybna kościół. Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka na pętli autobusowej Salwator o godz. 8:50. Odjazd autobusu o 9:05, a wymarsz na trasę z Rybnej około godz. 9:45. Powrót do Krakowa planowany jest ok. godz. 16:45.