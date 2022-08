Nie siedź w domu w weekend, idź na wycieczkę z PTTK – „Mniszki od św. Scholastyki”

50. sezon akcji PTTK rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa niemal do końca października. W tym czasie w wybrane weekendy i dni świąteczne odbywają się różnorodne tematycznie, piesze wycieczki po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK.

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się już w sobotę 20 sierpnia, a jej tytuł to „Mniszki od św. Scholastyki”. Trasa liczy ok. 8 km, a jej punkty to: Niepołomice – Łąki Niepołomickie – Staniątki (klasztor ss. Benedyktynek) – Staniątki – Podlas – Puszcza Niepołomicka (południową stroną od torów kolejowych) – Dąbrowa – Szarów.