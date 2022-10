Nie siedź w domu w weekend. Wybierz się z PTTK na wycieczkę górską albo nad Wisłę

50. sezon akcji PTTK rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa niemal do końca października. W tym czasie w weekendy odbywają się różnorodne tematycznie, piesze wycieczki po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK.

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu oraz ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Najbliższa wyprawa odbędzie się już w sobotę 15 października, a jej tytuł to „Wycieczka górska – Jaroszowicka Góra (Beskid Mały i Średni)”. Trasa liczy około 12 km (łatwa, ok. 400 m przewyższeń, ok. 4 godzin marszu). Oto główne punkty tej trasy: Wadowice – Gorzeń Górny (dwór-muzeum Emila Zegadłowicza) – Grodzisko – Jaroszowice – Jaroszowicka Góra (541 m n.p.m.) – Klecza Górna. Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka na dworcu autobusowym przy ul. Bosackiej o godz. 7:30 (na dolnej płycie, przy stanowisku odjazdu busa do Wadowic). Wymarsz na trasę z Wadowic około godz. 9:30, a powrót do Krakowa planowany jest ok. godz. 17:45.