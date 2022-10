Nie siedź w domu w weekend. Wybierz się z PTTK na wycieczkę szlakiem fortów Twierdzy Kraków Paulina Szymczewska

fot. Waldemar Owczarski / Koło Grodzkie PTTK

Koło Grodzkie w oddziale krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 50. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja, by ciekawie spędzić czas wolny i poznać walory turystyczno-krajoznawcze okolic Krakowa. Już w ten weekend kolejna wycieczka szlakiem fortów Twierdzy Kraków – to już siódma część.