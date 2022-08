Nie żyje red. Andrzej Stanowski, wybitny krakowski dziennikarz sportowy i wielki kibic Cracovii

Andrzej Stanowski był nie tylko wspaniałym dziennikarzem, ale i pasjonatem sportu. Jako wielki kibic Cracovii, zarówno tej piłkarskiej, jak i hokejowej, przez kilkadziesiąt lat był aktywnym obserwatorem, a zarazem komentatorem meczów na stadionie przy Kałuży i lodowiska przy Siedleckiego.

Równie mocno kibicował skoczkom narciarskim, opisując ich występy jeszcze w czasach, zanim największe sukcesy zaczął odnosić Adam Małysz. Bez dwóch zdań stał się jednym z najwybitniejszych ekspertów tej dyscypliny. Podobnie było z biegami narciarskimi, od samego początku pilotując rozwój kariery Justyny Kowalczyk.

Trwającą ponad 50 lat karierę dziennikarską zaczynał w "Dzienniku Polskim", następnie pracował w "Gazecie Krakowskiej", na początku lat 90. ubiegłego wieku został członkiem zespołu "Czasu Krakowskiego", a następnie wrócił do działu sportowego "Dziennika Polskiego".

Był znawcą sportu lokalnego, orientował się w realiach miejscowych klubów, ale zarazem świetnie spisywał się w roli wysłannika krakowskich gazet na zawodach w kraju i za granicą. Uczestniczył w wielu najważniejszych imprezach hokejowych i narciarskich, w tym mistrzostwach świata, Turnieju Czterech Skoczni oraz ośmiu zimowych i letnich igrzyskach olimpijskich - od Moskwy w 1980 roku do Vancouver w 2010 roku.

Był autorem dwóch, wydanych przez wydawnictwo Biały Kruk, książek o naszych największych gwiazdach sportów zimowych: "Małysz. Bogu dziękuję" (wraz z Haliną Zdebską) oraz "Bieg życia Justyny" (z Adamem Sosnowskim).

Miał szczęście dwukrotnie spotkać się z papieżem Janem Pawłem II.

- To były bardzo osobiste spotkania - wspomina Jego syn Rafał Stanowski. - Podczas pierwszego, w trakcie piłkarskich mistrzostw świata we Włoszech w 1990 roku, Tato zaprezentował papieżowi pierwszy numer "Czasu Krakowskiego", w rodzinnym albumie mamy zdjęcie dokumentujące to wydarzenie. Po raz drugi uczestniczył w spotkaniu z Janem Pawłem II w 2005 roku, gdy pojechał do Watykanu wraz z drużyną "Pasów".