Niebieska roślinka, czyli len zwyczajny

Zacznę od historii współczesnej gdzie polski len zdobił obywatela i jego dom. Taki zapomniany slogan z czasów PRL-u. Po liczącej tysiące lat historii dzisiaj mało kto wie, jak ów len wygląda. To sięgające pasa rośliny o sztywnej łodydze i gęstwinie modrych kwiatów.

Len udaje się na prawie każdej glebie, a wszystkie części rośliny do czegoś wykorzystywano. Nasiona na doskonały olej, który dał początek farbom i pokostom zwanym do dzisiaj "lnianymi". Ludzie okraszali nimi kaszę a zwierzaki zjadały wytłoki. Powiązane w grube snopy łodygi rzucano jesienią do wody, by zgniły. Wiosną wyciągano pęki długich włókien, z których powstawały sznurki, nici i tkaniny. Lniane tkaniny chłodziły ciało w upalne dni i dawały ciepło zimą. Prawie jak jedwab, choć nieporównywalnie tańszy.

Napomknę tylko tyle, że nawet niebotycznie bogaci faraonowie polecali zawijać swoje mumie kilometrami lnianych opasek. Najlepsze karty czerpanego papieru wyrabiano ze lnianych gałganów. Nic się nie marnowało. Teraz lnu można szukać ze świecą. Wyparła go bawełna, a na papier tniemy drzewa. I nie ma już czym okryć grzbietu i domu ozdobić.