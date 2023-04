Niedziela Palmowa w Tokarni. Wyjątkowej urody palmy i procesja z Jezuskiem Palmowym Katarzyna Hołuj

Niedziela Palmowa w Tokarni jest wyjątkowa, a nawet unikatowa. To tu tego dnia odbywa się procesja, której przewodzi Jezus Palmowy, czyli niemal naturalnych rozmiarów rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa na osiołku. I to tu odbywa się konkurs jednych z piękniejszych w całej Małopolsce palm. Kliszczacy dumni ze swoich palm, które tradycyjnie zdobne są we wstążki i bibułkowe kwiaty ustawili jedną z nich, wysoką na ponad 7 metrów w samym centrum wsi, tak aby przypominała o Niedzieli Palmowej i zbliżających się świętach.