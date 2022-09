Niedziele handlowe do końca 2022 roku. Pozostały już tylko dwie. Kiedy zrobimy zakupy w niedzielę?

Dwie niedziele handlowe do końca 2022 roku

Przepis dotyczący ograniczenia handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Zakazuje on wykonywania pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich placówkach handlowych w kraju. Ponadto od 2022 roku postanowiono zaostrzyć ustawę. Status placówek pocztowych, z którego do tej pory korzystało wielu przedsiębiorców, zostanie objęty limitem. Otóż z możliwości otwarcia placówki w niedziele niehandlowe będą mogły skorzystać jedynie te podmioty, które wykażą przynajmniej 40 procent przychodów z działalności pocztowej.

11 grudnia

18 grudnia

Odbędą się one w grudniu. Ma to ułatwić konsumentom zrobienie przedświątecznych zakupów i przygotowanie zapasów na kilkudniowe wolne związane z Bożym Narodzeniem oraz Nowym Rokiem.