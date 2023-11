Niedzielna gala zakończyła obchody stulecia Biblioteki Publicznej w Miechowie

Warsztaty, sadzenie drzew, wieczór poezji, a na koniec gala z nagrodami dla laureatów konkursów i bibliotekarzy oraz podziękowaniami dla byłych i obecnych pracowników książnicy-jubilatki. Do tego mnóstwo wspomnień, które padały zarówno ze sceny jak i z przygotowanego materiału filmowego. Tak w największym skrócie wyglądały trzydniowe obchody stulecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie.

- Biblioteka się zmienia tak, jak zmieniają się potrzeby je odbiorców. Jednocześnie zawsze pozostaje wierna swoim tradycjom i temu, co leży u podstaw jej działalności, czyli literaturze. Biblioteka to źródło wiedzy, a edukacja i rozwój zawodowy pracowników to jeden z filarów każdej instytucji. Dlatego obchody stulecia rozpoczęliśmy od forum bibliotekarzy. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 50 bibliotekarzy z całej małopolski. To był czas nie tylko na szkolenie, ale też na spotkanie i wymianę doświadczeń – mówi Anna Donabidowicz, która kilka tygodni temu wygrała konkurs na stanowisko dyrektora placówki i zorganizowanie jubileuszowych obchodów stało się jednym z jej pierwszych zadań. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć przypomnienia dziejów biblioteki, której prapoczątki sięgają jeszcze roku 1921. To wtedy z inicjatywy grupy nauczycieli miechowskiego Gimnazjum powstało Towarzystwo Biblioteki Publicznej. Pierwsza bibliotekarką została Maria Wasiak, żona miechowskiego starosty Stanisława Wasiaka. Gdy dwa lata później władze powiatowe powołały do życia Bibliotekę Publiczną w Miechowie, Maria Wasiak została jej pierwszym dyrektorem. Nie była nim długo, bo już w 1924 roku zastąpiła ją 23-letnia wówczas Maria Fihel. Jak się potem okaże będzie nią kierować – praktycznie bez przerwy - aż do 1972 roku!

W latach międzywojennych miechowska biblioteka miała swoje filie w Proszowicach, Nieszkowie, Charsznicy, Książu Wielkim, Brzesku Nowym i Słomnikach. Oprócz tego działało 15 ruchomych biblioteczek, które „wędrowały” od wsi do wsi. Choć wypożyczanie książek odbywało się odpłatnością, chętnych do czytania nie brakowało. Dobre czasy skończyły się wraz z kryzysem gospodarczym lat 30., gdy władze powiatowe wycofały się z finansowania działalności biblioteki. Wtedy Maria Fihel uratowała placówkę po raz pierwszy, zwracając się o pomoc finansową do czytelników i ci jej nie zawiedli.

Jeszcze trudniejsza niż czas Wielkiego Kryzysu okazała się okupacja niemiecka. Już we wrześniu 1939 roku okupacyjna komisja sporządziła spis książek szkodliwych, które miały zostać publicznie spalone. Spakowane oczekiwały na „egzekucję”. Nie doszło do niej, bo książki uratowały czytelniczki Maria Żochowska i Aleksandra Wróblewska, które potajemnie przeniosły je do swoich mieszkań. Maria Fihel natomiast z narażeniem życia udostępniała je czytelnikom aż do końca wojny. Udało się jej się też doprowadzić tego, że już od 1940 roku miechowska biblioteka, jako jedna z nielicznych w okupowanej Polsce, mogła normalnie działać.

- Maria Fihel była bohaterką. Trwała niezłomnie na posterunku. Walczyła o czytelników. Walczyła o zakupy książek. Walczyła o lokal i przekonała swojego szwagra, znanego historyka Zbigniewa Pęckowskiego, by przekazał dla biblioteki swój lokal przy ulicy Warszawskiej. Ponieważ była osobą samotną, biblioteka to było całe jej życie. Była w niej obecna od rana do wieczora. Uważała, że największą misją bibliotekarza jest to, by zaszczepić ciekawość świata w młodym pokoleniu. Bardzo zabiegałam o to, aby stała się patronem biblioteki i jestem szczęśliwa, że to się udało. Stało się to dokładnie w tym roku, w którym odchodziłam na emeryturę – mówi Barbara Biernacka, która rozpoczęła pracę w miechowskiej bibliotece w 1966 roku, a zakończczyła 18 lat temu jako jej kolejny dyrektor. Dzieje biblioteki od założenia do czasów współczesnych przypomnieli prowadzący niedzielna galę bibliotekarze Jolanta Baran i Krzysztof Kania, a uzupełnieniem był film przygotowany przez miechowiankę Magdalenę Uchto, która zebrała relacje osób związanych z biblioteką na przestrzeni ostatnich lat.

Podczas gali wicemarszałek województwa Łukasz Smółka wspólnie za radnym sejmiku Mirosławem Drożdżem przekazali na ręce dyrektor Anny Donabidowicz przyznany bibliotece medal Polonia Minor. Gratulacje i życzenia przekazali lokalni włodarze i działacze oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz. Nagrody odebrali też laureaci ogłoszonych przez bibliotekę konkursów, których listę zamieszczamy poniżej.

Konkurs plastyczno-literacki

Przedszkola/Klasy I-III

1. Aleksandra Książek – najmłodsza uczestniczka konkursu literackiego

Klasy IV-VIII

1. ex aequo Lena Obtułowicz i Julia Rolka

2. ex aequo Maja Tandos i Małgorzata Księżyc

3. Anna Duniec

Wyróżnienia: Kinga Kołodziej, Dominika Kubik, Andrzej Madejski, Maja Midro, Ewa Regucka, Maja Robakowska, Franciszek Wilk

Szkoły średnie

1. Kinga Otfinowska

2. Dominika Michta

3. Wiktoria Sady

Dorośli

1. ex aequo Dominika Liszkiewicz i Henryk Liszkiewicz

2. ex aequ Janusz Drabik i Ewa Klimczyk

Konkurs plastyczny

Przedszkola

1. Franciszek Gajos

2. Bartosz Włodarczyk

3. Szymon Koćma

Wyróżnienia: Jakub Krupa, Franciszek Maniak i Kinga Misiek

Klasy I-III

1. Oliwia Gardeła-Krawiec

2. Alicja Lemczyk

3. Wiktoria Duda

Wyróżnienia: Maja Motłoch, Bartłomiej Rudnicki, Adam Sroga i Oskar Witkowski

Klasy IV-VIII

1. ex aequo Julia Rolka i Hanna Wójcik

2. ex aequo Lena Dyduch i Sylwia Sroga

3. ex aequo Mateusz Dulba i Kornelia Krzyżek

Wyróżnienia: Marika Duda, Mateusz Krupa, Joanna Misiek, Filip Pilawski i Alan Witkowski

Szkoły średnie

1. Julia Przybyłowicz

2. Agnieszka Gajos

3. Julia Półtorak

Wyróżnienia: Oliwia Staropilna i Julia Wilk

Dorośli

1. Jakub Gardeła

2. Anna Barasińska